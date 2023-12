Witherfall: Album "Sounds Of The Forgotten" w szczegółach

"Sounds Of The Forgotten", pierwszą od trzech lat płytę grupy z Los Angeles, wyprodukowali ceniony amerykański fachowiec Christopher "Zeuss" Harris (w tym miks i mastering) oraz dwaj muzycy Witherfall: wokalista Joseph Michael i gitarzysta Jake Dreyer. Okładkę zaprojektował Blake Armstrong, amerykański artysta znany ze współpracy z m.in. In Flames, Megadeth, Kataklysm, Hypocrisy i Carnifex.

Zakończywszy współpracę z niemiecką Century Media Records, w barwach której ukazały się dwa poprzedniej longplaye kalifornijskich heavy / progmetalowców, nowy materiał Witherfall trafi do sprzedaży z nalepką DeathWave Records, wytwórni powołanej do życia przez wspomnianych Josepha Michaela i Jake'a Dreyera, kreatywnych filarów i autorów całości muzyki zespołu. Następca "Curse Of Autumn" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 31 maja 2024 roku (CD, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Witherfall przygotowuje nowy materiał

Na początku grudnia Witherfall opublikowali "Ceremony Of Fire", pierwszy singel z albumu "Sounds Of The Forgotten". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Sounds Of The Forgotten" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich lista:

1. "They Will Let You Down"

2. "Where Do I Begin"

3. "A Lonely Path"

4. "Insidious"

5. "Ceremony Of Fire"

6. "Sounds Of The Forgotten"

7. "Aftermath"

8. "When It All Falls Away"

9. "Opulent"

10. "What Have You Done".