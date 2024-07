Amerykański zespół rockowy Palaye Royale , który niedawno zachwycił publiczność na Letniej Scenie Progresji w Warszawie, powraca do Polski z przytupem. W ramach europejskiej trasy promującej nowy album "Death or Glory", muzycy zagrają w naszym kraju aż trzy koncerty.

Palaye Royale to zespół założony w 2008 roku w Las Vegas, który zdobył popularność dzięki energetycznym występom i charyzmatycznemu wokaliście Remingtonowi Leithowi. Ich muzyka to połączenie glam rocka, indie rocka i grunge'u, tworząc unikalny styl, który przyciąga fanów na całym świecie.

Czwarty studyjny album Palaye Royale, zatytułowany "Death or Glory", ukaże się 30 sierpnia. Wydawnictwo będzie zawierało już znane single "Just My Type", "Showbiz" i "Ache In My Heart", a także dziewięć premierowych utworów.