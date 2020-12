Wiemy, kto zagra główną rolę w filmie o Whitney Houston

Wybrano aktorkę, która wcieli się w Whitney Houston w filmie zatytułowanym "I Wanna Dance with Somebody". Postać legendarnej wokalistki zagra Naomi Ackie znana z takich produkcji, jak "Lady M." i "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Film wyreżyseruje Stella Meghie.

Jak podaje portal The Hollywood Reporter, film "I Wanna Dance with Somebody", którego tytuł został zapożyczony od jednego z hitów Whitney Houston, powstaje we współpracy ze spadkobiercami artystki oraz producentem muzycznym Clive'em Davisem, który odkrył potencjał piosenkarki. Premiera filmu zaplanowana została na Święto Dziękczynienia 2022 roku. Jego scenariusz napisał Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego", "Bohemian Rhapsody", "Dwóch papieży").

"Większą część ostatniego roku spędziliśmy na wyczerpujących poszukiwaniach aktorki, która mogłaby uosobić Whitney Houston. Naomi Ackie zachwyciła nas na każdym etapie tego procesu. Byłam poruszona jej umiejętnością oddania wizerunku scenicznego światowej gwiazdy, a także tym, jak wniosła człowieczeństwo do jej życia wewnętrznego" - powiedziała Stella Meghie ("The Photograph").

"Nagrania testowe Naomi Acki pokazały, jak potężną ma moc. Miałem dreszcze. Choć użyjemy nieporównywalnego z niczym innym głosu Whitney do filmowych piosenek, niewiarygodna różnorodność aktorska Naomi pozwoliła jej mistrzowsko uchwycić unikalny urok, siłę gwiazdy i, oczywiście, osobiste problemy Houston. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego wyboru do tej roli" - zapewnia Davis.



Dzięki współpracy z rodziną Whitney Houston, twórcy filmu będą mogli użyć w filmie całego dostępnego katalogu utworów i wokaliz piosenkarki, której albumy rozeszły się w liczbie ponad 200 milionów egzemplarzy na całym świecie.

"Wszyscy fani Whitney spodziewają się perfekcji, jeśli chodzi o jej dziedzictwo. Transformacja kogokolwiek w nieporównywalną ikonę jest właściwie niemożliwa. Ale Naomi Ackie została wybrana na podstawie jakości jej występów i głębokiego poświęcenia, by zamienić się w kobietę, którą wszyscy kochaliśmy. Nie możemy się doczekać ruszenia z nią w tę przygodę" - dodaje jeden z producentów filmu, Pat Houston.