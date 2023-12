Choć do Eurowizji w 2024 roku zostało jeszcze pół roku, w polskich mediach ruszyła już giełda nazwisk na temat tego, kto mógłbym reprezentować nasz kraj w konkursie.

O tym, kto będzie reprezentował Polskę dowiemy się prawdopodobnie pod koniec stycznia lub nawet w lutym. Na razie TVP nie ujawnia szczegółów wyboru reprezentanta. Wśród chętnych do wyjazdu do Szwecji są: Kuba Szmajkowski, Luna, Justyna Steczkowska, Jan Górka, Michał Szpak i Marcin Maciejczak.

Majka Jeżowska o Eurowizji. "Targowisko próżności"

W dość ostrych słowach na temat Eurowizji wypowiedziała się Majka Jeżowska . Wokalistka zapytana o to, czy chciałaby pojechać do Szwecji, uznała, że jest to "targowisko próżności".

"To jest specyficzny rodzaj imprezy, specyficzna publiczności jednak jest to konkurs, ja nie lubię konkursów. To nie koresponduję z wartością muzyczną" - stwierdziła.

Eurowizja 2024. Kto wystąpi?

Podczas Eurowizji 2024 w Malmo w konkursie zaprezentuje się 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.

Na razie wiadomo, że Francję reprezentować będzie Slimane, Grecję Marina Satti, natomiast reprezentantami Belgii i Cypru zostali odpowiednio: Mustii i Silia Kapsis.

Finał Eurowizji 2024 odbędzie się 11 maja. Półfinały odbędą się 7 i 9 maja.



