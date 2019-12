"Wiedźmin" i Joey Batey: Piosenka "Toss A Coin To Your Witcher" podbija sieć [WIDEO, TEKST]

Na zakończenie drugiego odcinka serialu Netflixa "Wiedźmin" widzowie mogli usłyszeć utwór "Toss A Coin To Your Witcher".

Joey Batey zagrał Jaskra w serialu "Wiedźmin" AKPA

Widzowie błyskawicznie ruszyli na poszukiwanie autora piosenki "Toss A Coin To Your Witcher", którą na zakończenie drugiego odcinka "Wiedźmina" zaśpiewał serialowy Jaskier.

Reklama

Wykonuje ją Joey Batey, który wciela się właśnie w przyjaciela Geralta.

26-letni Brytyjczyk ma w dorobku role w takich filmach i serialach, jak m.in. "Morderstwo w wojennym Londynie", "Klub dla wybrańców", "Czas śmierci" i "Templariusze".

Dodajmy, że aktor występuje w folkowym zespole The Amazing Devil. W lutym 2020 r. ma pojawić się ich nowy album "The Horror and the Wild".



Wideo The Witcher Soundtrack - Toss A Coin To Your Witcher Lyrics

Sprawdź tekst "Toss A Coin To Your Witcher" w serwisie Teksciory.pl!

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu Netflix oficjalnie ogłosił, iż powstanie druga seria "Wiedźmina".

W drugiej serii powrócą m.in. Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan odtwarzający główne role w ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego.

Wszystko o "Wiedźminie" w serwisie ŚwiatSeriali.pl!