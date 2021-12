"Who Let The Dogs Out" w nowej wersji. Posłuchaj!

Utwór "Who Let The Dogs Out" powstał w 1995 roku jako jingiel, a najbardziej znana wersja piosenki to ta, w wykonaniu Baha Man. W 2021 roku poznaliśmy nową, odświeżoną wersję, za którą odpowiedzialni są dwaj tajemniczy DJ-e z Wielkiej Brytanii - About That oraz wokalistka i songwriterka Evalina.

Grupa Baha Men nagrała piosenkę "Who Let The Dogs Out" w 1992 roku / Frank Micelotta/ImageDirect /Getty Images