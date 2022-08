Whirlwind z kontraktem na pierwszy album "1714"

Longplay "1714" powstał w studiu Moontower, gdzie za konsoletą zasiadł Javi Félez. Masteringiem zajął się Partrick W. Engel w studiu Temple Of Disharmony.

"'1714' to album konceptualny o oblężeniu i ostatecznym zdobyciu Barcelony przez wojska Burbonów podczas wojny o sukcesję hiszpańską i walk w erze Habsburgów" - czytamy.

Debiut Whirlwind ujrzy światło dzienne 22 listopada. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Utworu "Gallows Tithe" Whirlwind możecie posłuchać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "1714":

1. "1714"

2. "The Call"

3. "Under Siege"

4. "Rebels Arise!“

5. "Torture, Knife & Fire"

6. "Gallows Tithe"

7. "Cannons Of Infuriation"

8. "The Bastard Duke"

9. "Immortal Heroes"

10. "Red September"

11. "Echoes Of Time".