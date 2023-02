When Plagues Collide: Szczegóły albumu "An Unbiblical Paradigm"

Album "An Unbiblical Paradigm" zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w Project Zero Studio pod okiem Yarnego Heylena.

W utworze "Death In Progress" wystąpił gościnnie Sven de Caluwé, frontman m.in. Aborted, Fetal Blood Eagle i Coffin Feeder; w tym ostatnim udziela się także Siebe Hermans, perkusista When Plagues Collide.

Następca wydanego niezależnie debiutu "Tutor Of The Dying" (2018 r.) trafi do sprzedaży 6 kwietnia nakładem belgijskiej wytwórni Necktwister i dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Do kompozycji "God Complex" z nowej płyty When Plagues Collide powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip WHEN PLAGUES COLLIDE GOD COMPLEX

Oto lista utworów albumu "An Unbiblical Paradigm":

1. "Converted Into Cipher"

2. "Death In Progress"

3. "God Complex"

4. "The Glutton"

5. "Monopoly Of Violence"

6. "The Grand Mouth Of Hell"

7. "Devourer Of Memories"

8. "In Alle Stilte".