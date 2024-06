Wciąż przerzucają się obelgami, ale takiej zagrywki raper się nie spodziewał. Aż zamilkł

Kendrick Lamar, najwyraźniej, również bardzo lubi utwór "Not Like Us". Na swoim koncercie "The Pop Out: Ken & Friends" artysta zagrał ten diss nie raz, nie dwa, ale aż pięć razy!

Koncert odbył się w Kia Forum w Los Angeles, gdzie wśród publiczności znalazło się też wiele gwiazd z Zachodniego Wybrzeża, w tym legenda rapu Dr Dre.



Kendrick Lamar nie skończył jeszcze z Drakiem

Utwór "Not Like Us" został wydany w trakcie ostatniego starcia towarzysko-rapowego między Lamarem a Drakiem. Lamar otworzył również swój koncert utworem "Euphoria", ponad sześciominutowym kawałkiem dotyczącym kanadyjskiego rapera.



Konflikt między Lamarem a Drakiem przypomina niektórym dziennikarzom i fanom historyczną rywalizację Wschodniego i Zachodniego Wybrzeża z lat 90., kiedy to napięcia między Tupaciem Shakurem (reprezentującym Zachodnie Wybrzeże) a The Notorious B.I.G., znanym jako Biggie Smalls (reprezentującym Wschodnie Wybrzeże), sięgnęły zenitu.



Zdjęcie Kendrick Lamar / Eris Wójcik / INTERIA.PL

Wielokrotne wykonania "Not Like Us" podczas koncertu wywołały burzliwe dyskusje w internecie. Niektórzy uważają, że Lamar w ten sposób oddaje hołd swoim fanom, którzy nieustannie odtwarzają ten utwór, inni zaś sądzą, że to dowód na to, iż Drake "żyje w jego głowie". Utwór zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 w maju.

Nie wiadomo, jak dalej potoczy się rywalizacja między Kendrickiem Lamarem a Drakiem. Kanadyjczyk nie odpowiedział jeszcze Lamarowi ani w mediach społecznościowych, ani nowym dissem.