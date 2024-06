The Dumplings tworzą Justyna Święs i Kuba Karaś. Dyskografię zespołu zamknął album "Raj", po którym zespół ogłosił przerwę. Pomimo tego duet wracał z wakacyjnymi koncertami. Dodatkowo wiosną zapowiedział wersję winylową ostatniego wydawnictwa.

W maju grupa rozpoczęła festiwalową trasę. Na swoim Instagramie określili to jako "małą rozgrzewkę koncertową". Plany na przyszłość zdradzili na trzech pierwszych występach: 3-majówce we Wrocławiu, Juwenaliach Krakoskich i Śląskich. W tym tygodniu rozwiali wszystkie wątpliwości, bowiem wydają nową piosenkę.

The Dumplings z nowym singlem. Kiedy premiera?

W trakcie majowych koncertów zespół podzielił się z fanami, że mają większe plany na przyszłość niż mogło się wydawać.

"W tym roku trochę mamy (...) Będziemy spokojnie, powoli informować" - mówi Święs w rozmowie z Radiem 1.7.

5 czerwca The Dumplings postawili sprawę jasno, ponieważ ogłosili premierę nowego singla! Piosenka "W naszym zabetonowanym mieście" ukaże się 7 czerwca.

Duet nie ujawnił wprost okładki utworu, jednak pojawia się ona po kliknięciu w link tzw. "pre-save", który grupa udostępniła na swoich mediach społecznościowych. Przedstawia ona Justynę i Kubę chodzących po asfalcie. Całość jest w kolorystyce czarno-białej, poza żółtym logo The Dumplings oraz tytułem singla.

Dodatkowo prawdopodobnie możemy spodziewać się teledysku. Ujawniła to wokalistka zespołu dodając na swojego Instagrama zdjęcie, na którym operator kamery nagrywa aktorów przechadzających się po wielkiej łące.

Co ciekawe nazwa zbliżającego się wydania grupy jest nawiązaniem do największego hitu grupy z płyty "No Bad Days", czyli "Betonowy Las". Tam można usłyszeć tekst "W naszym betonowym lesie", który brzmi niemal identycznie jak premierowy singiel The Dumplings. Nie da się ukryć, że fani są zachwyceni powrotem zespołu, czym podzielili się w komentarzach pod zapowiedzią nowej piosenki.