Irena Jarocka była jedną z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju. W latach 70. i 80. nie miała sobie równych, a jej piosenki śpiewali wszyscy Polacy. Jej fani pogrążyli się w żałobie 21 stycznia 2012 roku, gdy poinformowano o śmierci gwiazdy. Wokalistka dowiedziała się o śmiertelnej chorobie, glejaku mózgu, zaledwie 5 miesięcy przed śmiercią.

Z okazji obchodów 10. rocznicy śmierci piosenkarki, TVP wyemituje koncert poświęcony jej twórczości. Na scenie pojawią się Anna Jurksztowicz, Andrzej Rosiewicz, Krzysztof Kiljański, Anna Dąbrowska, Danuta Błażejczyk, Paulla, Czerwone Gitary, Wanda Kwietniewska, Marek Piekarczyk, Eleni i Felicjan Andrzejczak. Podczas upamiętniającego koncertu artyści wykonają jej największe przeboje, m.in. "Był ktoś", "Kawiarenki", "Gondolierzy znad Wisły", "Beatlemania story" czy "Motylem jestem".



W rozmowie z Faktem o Irenie Jarockiej opowiedziała Wanda Kwietniewska. "Irena była bardzo ciepłą, życzliwą osobą. Nigdy z nikim nie rywalizowała, nie brała udziału w wyścigach szczurów. Zero gwiazdorzenia. Była bardzo delikatnym motylem. Przemiła, cieplutka osoba, bardzo wrażliwa" - wyznała gwiazda zespołu Wanda i Banda. "Dawno temu, gdy grałam w zespole Vist to, gdy pierwszy raz trafiłam do studia nagraniowego, to trafiłam do chórków Ireny Jarockiej. To było dla mnie przeżycie" - wspomina.



"Motylem jestem" w TVP. Koncert pamięci Ireny Jarockiej w TVP1. Kiedy emisja?

Piosenkarka zauważa, że warto pamiętać o dorobku Jarockiej. Cieszy się, że mogła być częścią wydarzenia upamiętniającego jedną z najbardziej cenionych polskich wokalistek. "Ten koncert to piękny pomysł. O niej trzeba pamiętać. Spotkali się tam wykonawcy, którzy w większości znali Irenę i są z jej pokolenia. Za kulisami wszyscy Irenkę wspominaliśmy. To było wzruszające. Dla mnie to też artystyczne doświadczenie, bo to obcy dla mnie repertuar. Ja reprezentuję inną estetykę. Tym to było większe wyzwanie, że materiały dostałam dopiero kilka dni przed koncertem i musiałam szybko i intensywnie się tych piosenek uczyć" - mówi Faktowi Wanda Kwietniewska.

Choć emisja koncertu w telewizji dopiero się odbędzie, gwiazda zdradziła, kto najbardziej podobał jej się na scenie. Poza orkiestrą wskazuje jeszcze duet Felicjana Andrzejczaka i Paulli. "To było świetnie zrobione. Wybitny wykon też dała Danusia Błażejczyk. Wszystkim ten koncert polecam. Serce zawsze będzie bolało, że jej już nie ma" - kończy Kwietniewska.

Według zapowiedzi TVP, podczas koncertu mają pojawić się archiwalne zdjęcia i filmy oraz wspomnień jej przyjaciół. "Widowisko wypełnią także wspomnienia i anegdoty związane z artystką, bogato ilustrowane unikalnymi archiwaliami" - informowała telewizja. Koncert został wcześniej nagrany w Teatrze Szekspirowskim w rodzinnym mieście Jarockiej, Gdańsku. Zostanie wyemitowany 23 stycznia 2022 roku w TVP1.