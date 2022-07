Wanda Kwietniewska kończy 65 lat. Jej przebojom "nie grozi muzyczne zapomnienie"

8 lipca 1957 r. na świat przyszła Wanda Kwietniewska, wokalistka znana później z grupy Lombard oraz Banda i Wanda.

W roku 1979 w Poznaniu wspólnie ze słuchaczami tamtejszego Studia Sztuki Estradowej utworzyła grupę wokalną Vist, w składzie której znaleźli się m.in. Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak.

Instagram Post

Zespół Vist przekształcił się w grupę Skandal, a po dwóch miesiącach - w Lombard.

Na początku działalności grupy Lombard śpiewały w niej dwie wokalistki: Wanda Kwietniewska i Małgorzata Ostrowska. To właśnie z nimi w składzie powstał debiutancki album "Śmierć dyskotece!" (1983), który przyniósł przeboje "Taniec pingwina na szkle", "Śmierć dyskotece!" i "Droga pani z TV".

Reklama

We wrześniu 1982 r. Wanda Kwietniewska opuściła Lombard. Wkrótce założyła własny zespół Banda i Wanda.

Grupa Banda i Wanda w 1984 r. wydała imienny album, który przyniósł tak znane utwory, jak "Hi-Fi", "Nie będę Julią" i "Chcę zapomnieć". W nagraniach udział wzięli m.in. Marek Raduli (w późniejszym czasie gitarzysta Budki Suflera, Bajmu i Tadeusza Nalepy), Jacek Krzaklewski (od 1989 r. jest gitarzystą Perfectu) i perkusista Andrzej Tylec (m.in. Breakout).

Wideo Wanda i Banda - Hi Fi Superstar

Instagram Post

W 1986 r. ukazał się drugi album Bandy i Wandy - "Mamy czas". Również on odniósł sukces, a na listach przebojów pojawiły się piosenki "Kochaj mnie miły", "Mamy czas" i "Para goni parę". W tym samym roku w telewizji nadawano serial dla dzieci i młodzieży "Siedem życzeń", do którego zespół nagrał dziewięć piosenek.

Banda i Wanda zakończyła działalność w 1986 r., a Wanda Kwietniewska zaczęła solową karierę. W nagraniach płyty "Własna California" (1990) udział wzięli m.in. Marek Raduli i Grzegorz Skawiński (Kombi), a teksty napisali Jacek Skubikowski, Jacek Cygan i Marek Dutkiewicz. Składanka "Same szały, jeden wolny" (1993) zawierała solowe utwory Kwietniewskiej oraz przeboje Bandy i Wandy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Joanna Moro jako Wanda Kwietniewska Polsat

Wanna Kwietniewska i Andrzej Miziński: Rozstanie na 30 lat

Kwietniewska urodziła swoją córkę Karinę w wieku 39 lat. Dziecko było owocem związku z Andrzejem Mizińskim, który po 10 latach zakończył się rozstaniem.

Miziński próbował ułożyć sobie później życie - założył firmę, ożenił się, miał dwójkę dzieci. Nigdy jednak nie zapomniał o Wandzie. Zdarzało się, że widział dawną ukochaną w telewizji, minął ją także w sklepie, ale nie odważył się do niej podejść. Skontaktowali się ze sobą po 30 latach, kiedy mężczyzna wyprosił matkę wokalistki o jej numer telefonu.

"Moje dotychczasowe miłości kończyły się rozczarowaniami. Byłam zmęczoną, samotną matką, która aż nazbyt dobrze wiedziała, na czym polega prawdziwy związek. Bardziej od efekciarstwa zaczęłam cenić odpowiedzialność, dobroć, lojalność. Czyli to wszystko, z czym zawsze kojarzył mi się Andrzej" - mówiła później gwiazda.

Para wróciła od siebie, a mężczyzna wziął rozwód ze swoją żoną.

"To niesamowite, jacy jesteśmy podobni: śmiejemy się w tych samych momentach, kochamy sport, jesteśmy uparci. Uczymy się zawierania kompromisów: on zmywa gary, ja nie pyskuję, jak to bywało wcześniej" - dodaje Kwietniewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wanda Kwietniewska o Fryderkach TV Interia

Wanda i Banda dziś

Wanda Kwietniewska jesienią 2007 r. przypomniała o sobie jako prowadząca muzyczny program "Singa Dinga", w którym rywalizowały dwie drużyny dowodzone przez Michała Milowicza i Andrzeja Krzywego (w ich skład wchodzili różni wokaliści i aktorzy). W drugiej edycji Kwietniewską zastąpiła Majka Jeżowska.

Twórczość Wandy Kwietniewskiej młodszym słuchaczom przybliżyły klubowe projekty Wet Fingers ("Hi-Fi Superstar") oraz Kalwi & Remi ("Nie będę Julią"). Na płycie "Art Brut 2" swoją wersję pierwszego przeboju zaprezentował także hip hopowy duet Pro8l3m.

Clip PRO8L3M Przebój nocy / gościnnie Wanda i Banda

W 2019 roku była jedną z jurorek talent-show telewizji Polsat "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Od dawna niestety nie pojawiła się żadna nowość Wandy Kwietniewskiej.

"Jestem też w o tyle komfortowej sytuacji, że nie mam swoich nowych numerów, ale 'Hi-Fi' czy 'Nie będę Julią' to są takie 'molochy', że im nie grozi muzyczne zapomnienie" - mówiła Wanda Kwietniewska w 2012 r. w wywiadzie dla serwisu info.elblag.pl.

Gwiazda wróciła jednak do szyldu Wanda i Banda i cały czas koncertuje.