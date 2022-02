"Walentynki z królami disco". TVP szykuje widowisko na święto zakochanych

12 lutego na antenie TVP2 zostanie wyemitowane widowisko muzyczne "Walentynki z królami disco", które zostało zrealizowane w krakowskiej Tauron Arenie.

W wydarzeniu wezmą udział polskie i zagraniczne gwiazdy. Na scenie pojawią się m.in. Limahl, Savage, Dr Alban, Francesco Napoli, Weekend, Boys, a także niekwestionowany "Król disco polo" - Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.

Widzowie mogą więc spodziewać się takich hitów, jak: "Ona tańczy dla mnie", "Marina, Marina", "Jesteś szalona", "Niech żyje wolność", "Przez Twe oczy zielone", "It's my love", "Sing Hallelujah" czy "Never Ending Story". Prowadzącymi koncert będą Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Mateusz Szymkowiak.

"Walentynkowy Koncert Życzeń" został z kolei zrealizowany w Teatrze Wielkim w Łodzi. Również na tym koncercie pojawi się Zenek Martyniuk oraz Radosław Liszewski z zespołu Weekend. Oprócz tego największe polskie przeboje miłosne zaśpiewają m.in. Joanna Moro, Halina Frąckowiak, Eleni, Cleo, Stefano Terrazzino , a także Barbara Parzeczewska, zwyciężczyni "The Voice Senior".



Koncert poprowadzą: Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Oszczyk i Aleksander Sikora.