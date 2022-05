Wake przygotowali nową płytę "Thought Form Descent". Sprawdź pierwszy singel

Black / deathmetalowcy z Calgary ponownie skorzystali z usług amerykańskiego muzyka i producenta Dave'a Otero oraz jego studia Flatline Audio w Denver w stanie Kolorado, gdzie dokonano nagrań, a także wykonano miks i mastering. Autorką okładki "Thought Form Descent" jest mieszkająca w Los Angeles, niemiecka artystka Samantha Zinsser alias Samantha Muljat.

W utworach "Pareidolia" i "Observer To Master" na gitarze zagrał gościnnie Kevin Hufnagel z Gorguts.

Szósty longplay Wake będzie mieć swą premierę 22 lipca nakładem Metal Blade Records (CD w digipacku, cztery wersje winylowe, cyfrowo).

Nowy album Kanadyjczyków promuje już singel "Swallow The Light". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Oto program płyty "Thought Form Descent":



1. "Infinite Inward"

2. "Swallow The Light"

3. "Mourning Dirge (Repose Of The Dead)"

4. "Pareidolia"

5. "Venerate (The Undoing Of All)"

6. "Observer To Master"

7. "Bleeding Eyes Of The Watcher"

8. "The Translation Of Deaths".