Wakacyjna trasa Dwójki. Grzegorz Hyży zaprasza na koncert w Stalowej Woli

5 sierpnia odbędzie się trzeci koncert plenerowy zorganizowany przez Telewizję Polską w ramach trasy "Lato, muzyka, zabawa". Jednym z wykonawców, którzy zaprezentuje się przed publicznością i widzami, będzie Grzegorz Hyży. Początek transmisji ze Stalowej Woli zaplanowany został na godz. 20:05.

Grzegorz Hyży wystąpi w Stalowej Woli /Kamil Piklikieiwcz / East News

- Czeka nas niesamowity koncert. Lato ma to do siebie, że wyzwala w nas pozytywną energię i jest to naprawdę ekstra. To będzie duże święto muzyki. Każdego, kto nie może być z nami w Stalowej Woli, zapraszamy przed telewizory - zapowiada Grzegorz Hyży.

Reklama

Wokalista, który niedawno został trenerem "The Voice of Poland", nie zdradził, który ze swoich przebojów wykona na scenie. Przypomnijmy, że gwiazdor ma na koncie takie piosenki jak "Na chwilę", "O Pani!" i "Noc i dzień".

- Zaśpiewam dwa utwory, nie będę zdradzał jakie, tym bardziej zapraszam do oglądania - zapowiada tajemniczo Hyży.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Hyży o koncercie w Stalowej Woli w ramach trasy "Lato, muzyka, zabawa" INTERIA.TV

Oprócz Hyżego na scenie zobaczymy m.in. Bednarka, Red Lips, Papa D., Lanberry i Cleo. Piosenkarz cieszy się, że będzie mógł zobaczyć się ze znajomymi z branży.

- Zazwyczaj nie ma okazji, aby się spotkać i taki koncert jest miejscem, gdzie możemy zamienić ze sobą parę zdań, pośmiać się z pewnych sytuacji i powspominać - dodaje i zaznacza, że uwielbia koncerty dla wielkiej publiki.

Transmisja koncertu w Stalowej Woli rozpocznie się 5 sierpnia o godzinie 20:05 w TVP2.