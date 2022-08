Wakacyjna Trasa Dwójki objęła osiem miast - podczas weekendowych koncertów na scenie w sumie zaprezentowało się ponad 120 wykonawców.

Finał w Operze Leśnej w Sopocie odbył się pod hasłem "Zakończenie lata". Nie zabrakło gwiazd z zagranicy dobrze znanych widzom TVP, jak Helena Vondráčkova, grupa Uniting Nations, brytyjski wokalista Thomas Sykes, który w Sopocie wystąpił z polską formacją DJ-ską Komodo, oraz Julia Belej z Ukrainy.

Przed publicznością wystąpili również m.in. Izabela Trojanowska, Andrzej Rosiewicz, Zenek Martyniuk, Maja Hyży, świętujący jubileusz zespół Classic, Krystyna Giżowska, Marien i tercet Tre Voci, który zaprezentował swoją wersję wielkiego przeboju "Chałupy welcome to" Zbigniewa Wodeckiego.

Wakacyjna Trasa Dwójki 2022 - finał w Sopocie

Finałowy koncert poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, których za kulisami wspierali Agnieszka Oszczyk i Rafał Brzozowski.

Widzowie nie szczędzili jednak słów krytyki po niektórych występach.

"Tragedia. Wszystko z playbacku i to za czyje pieniądze to wszystko. Wstyd. Zacznijcie zatrudniać ludzi którzy potrafią śpiewać", "Nie ma to jak częściej pokazywać Kurskiego na widowni, niż samą gwiazdę Vondračkową", "Wczorajszy koncert był niewypałem, praktycznie same covery były śpiewane. Lepsze szoł zrobiło Polsat" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu "Bądźmy razem TVP" na Instagramie.