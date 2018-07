Wakacyjna miłość w nowym klipie The Vamps. Zobacz "Just My Type"

13 lipca do sprzedaży trafi druga odsłona albumu The Vamps "Nigdy & Day (Day Edition)". Wydawnictwo promuje teledysk do singla "Just My Type".

Kadr z teledysku "Just My Type" /

Obrazek do "Just My Type" został nakręcony w Maroku, a jego reżyserem został Declan Whitebloom (Taylor, Swift, Rita Ora, Jess Glynne).

Utwór jest jedną z 18 piosenek, które znajdą się na płycie i to właśnie on otwiera krążek.

The Vamps to jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów młodego pokolenia. Ich poprzednia płyta "Night & Day (Night Edition)" trafiła do TOP10 iTunes w 20 krajach.

W skład grupy wchodzą Brad Simpson (wokal, gitara), James McVey (gitara), Connor Baill (bas) oraz Tristan Evans (perkusja).

Zobacz klip "Just My Type":

Clip The Vamps Just My Type