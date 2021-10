W otchłani Nightrage (nowa płyta "Abyss Rising")

"Abyss Rising", nowy materiał Nightrage, zmiksował i poddał masteringowi Fredrik Nordström w swoim Studio Fredman w Goeteborgu, gdzie od dłuższego czasu stacjonują melodyjni deathmetalowcy z Nightrage, na czele którego stoi grecki gitarzysta Marios Iliopoulos.

Album "Abyss Rising" będzie zwieńczeniem trylogii rozpoczętej na płycie "The Venomous" z 2017 roku i kontynuowanej na wydanym dwa lata później longplayu "Wolf To Man".

Okładkę zaprojektował Jon Tousas z greckiego studia Graphic No Jutsu. Dziewiąty album Nightrage będzie mieć swą premierę 19 lutego 2022 roku nakładem sztokholmskiej Despotz Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Reklama

Z tytułowym utworem z płyty "Abyss Rising" Nightrage możecie się zapoznać poniżej:

Clip Nightrage Abyss Rising (Lyric Video)

Oto program albumu "Abyss Rising":

1. "Abyss Rising"

2. "Swallow Me"

3. "Nauseating Oblivion"

4. "Dance Of Cerberus"

5. "Falsifying Life"

6. "Portal Of Dismay"

7. "Shadows Embrace Me"

8. "9th Circle Of Hell"

9. "The Divergent"

10. "Cursed By The Gift Of Sight"

11. "False Gods"

12. "Pest Ridden Tide"

13. "Silence Of The Darkened Soul".