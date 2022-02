W otchłani Desecresy (nowa płyta "Unveil In The Abyss")

Album "Unveil In The Abyss" wyda hiszpańska Xtreem Music, wytwórnia, z którą helsiński Desecresy współpracuje od samego początku. Materiał trafi do sprzedaży 19 kwietnia i będzie dostępny w wersji CD, na winylu i taśmie oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, że za jednoosobowym Desecresy stoi niezmiennie Tommy Grönqvist, który gra na wszystkich instrumentach (gitara / bas / perkusja), śpiewa i jest autorem całej muzyki.

Mroczny, hipnotyczny i ciężko brzmiący death metal, którym para się Desecresy powinien przypaść do gustu zwłaszcza fanom Bolt Thrower, Incantation, Demigod, Abhorrence czy Asphyx.

Nowy album Desecresy pilotuje utwór "Rivers Of The Nether Realm", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo DESECRESY - Rivers of the Nether Realm [2022]

Na płycie "Unveil In The Abyss" usłyszymy siedem kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Rivers Of The Nether Realm"

2. "Echo Beyond Time"

3. "Cult Of Troglodytes"

4. "Staring Of The Infinity"

5. "Cataclysmic Phenomena"

6. "Necrolevitation"

7. "Dissolve Through Obscure Worlds".