W labiryncie Arkaik (nowa płyta "Labyrinth Of Hungry Ghosts")

"Labyrinth Of Hungry Ghosts", szósty longplay zespołu z Riverside w Kalifornii, zmiksował Mike Low. Masteringiem zajął się Dave Otero ze studia Flatline Audio.

Nagrania odbyły się m.in. w studiach Gossard i Sonic Assault. Okładkę następcy albumu "Nemethia" z 2017 roku zaprojektowali Amerykanin Justin Abraham i Portugalczyk Silvio Vieira.

Świeży materiał Amerykanów będzie mieć swą premierę 11 marca w barwach wytwórni The Artisan Era z Tennessee (CD, na winylu, cyfrowo).

Nową płytę Arkaik promuje wideoklip do utworu "Wayward Opulence". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Wayward Opulence

Oto lista kompozycji albumu "Labyrinth Of Hungry Ghosts":

1. "The Orphion Descent"

2. "Labyrinth Of Hungry Ghosts"

3. "Abode Of The Deceiver"

4. "Broken Glass Apotheum"

5. "Wayward Opulence"

6. "To Summon Amoria"

7. "The Vertical Road"

8. "Eminence Emergence".