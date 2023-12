"Epic", drugi album zespołu tworzonego przez amerykańskiego wokalistę Davida Vincenta (byłego frontman Morbid Angel), norweskiego gitarzystę Runego "Blasphemera" Eriksena (niegdysiejszego członka kultowej formacji Mayhem) oraz urodzonego we Francji perkusistę Flo Mouniera (udzielającego się także w kanadyjskim Cryptopsy), wyprodukował (w tym miks i mastering) - podobnie jak debiut Vltimas "Something Wicked Marches In" z 2019 r. - Jaime Gomez Arellano we współpracy z włoskim inżynierem dźwięku Jonathanem Mazzeo.

Nagrania odbyły się w portugalskim Arda Recorders. Autorem okładki jest włoski artysta Daniele Valeriani, którego prace widnieją na płytach m.in. Mayhem, Unanimated i Dark Funeral.



"Na 'Epic' skupiliśmy się na bardziej bezpośrednich utworach, pozbywając się reszty, w przeciwieństwie do 'Something Wicked Marches In', który brzmiał 'swawolnie' i progresywnie. Album ten to połączenie starego ze współczesnością, symbioza wszystkich najlepszych rzeczy, które uwielbiamy w ekstremalnym metalu. Całość wtłoczona w jeden album" - sprecyzował Rune Eriksen.

Przypomnijmy, że Vltimas, którego skład uzupełniają niderlandzki basista Ype TVS i portugalski gitarzysta João Duarte (obaj wystąpili sesyjnie na "Epic"), będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 roku na terenie Stoczni Gdańskiej. Vltimas powrócą zatem na Mystic Festival, na którym wystąpili w 2019 roku (wówczas impreza odbywała się w Krakowie).

Drugi longplay (około)deathmetalowego Vltimas będzie mieć swą premierę 15 marca 2024 roku nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Głównym singlem pilotującym płytę "Epic" jest kompozycja "Miserere". Nakręcony do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Vltimas Miserere

Vltimas - szczegóły albumu "Epic":

1. "Volens Discordant"

2. "Epic"

3. "Miserere"

4. "Exercitus Irae"

5. "Mephisto Manifesto"

6. "Scorcher"

7. "Invictus"

8. "Nature's Fangs"

9. "Spoils Of War".