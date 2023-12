Polski festiwal z kolejnymi ogłoszeniami! Kto zagra?

Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard, Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake, LIK, Enter Shikari, Dool, Cage Fight i Hanabie, Kreator, Fear Factory, 1000mods.

Poznaliśmy również trzech headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth.

Mystic Festival 2024 z nowymi ogłoszeniami. Kto zagra?

Do rosnącego z tygodnia na tydzień grona wykonawców, których zobaczymy na Mystic Festival 2024 dołączyli melodyjni deathmetalowcy z fińskiego Insomnium, czeski Gutalax spod znaku gore grindu, thrash / speedmetalowcy z belgijskiego Evil Invaders, rockowa grupa DITZ z Anglii, francuska deathcore’owa formacja Ten56, a także Grecy z Villagers Of Ioannina City, których muzyka oscyluje wokół stoner rocka, folk rocka i rocka psychodelicznego. Fanów progresywnego metalu ucieszy zapewne dołączenie do składu przyszłorocznej edycji Mystic Festival niderlandzkiej formacji Textures, która na początku listopada ogłosiła swój powrót na scenę po sześciu latach niebytu. Wśród nowych ogłoszeń odnajdujemy również blackmetalowy Dödsrit ze Szwecji, rockandrollowy Massive Wagons z Anglii, szkocki Party Cannon spod znaku slam death metalu oraz Szwedów z doom / stonermetalowej grupy Gaupa.

Nie zapomniano również o miłośnikach death metalu, wśród nowych ogłoszeń znalazła się bowiem międzynarodowa formacja Vltimas, w której szeregach figurują norweski gitarzysta Rune ”Blasphemer” Eriksen, był członek Mayhe, Flo Mounier, uznany perkusista kanadyjskiego Cryptopsy, oraz - a może przede wszystkim - David Vincent, jeden z najwybitniejszych wokalistów gatunku. Niegdysiejszego frontman Morbid Angel, gigantów death metalu z USA, zobaczymy także na Mystic Festival 2024 w roli basisty wskrzeszonej w tym roku, kultowej death / grindcore’owej grupy Terrorizer z Los Angeles, której skład uzupełnia m.in. Pete Sandoval, były bębniarz Morbid Angel.

W pęczniejącym programie przyszłorocznej edycji Mystic Festival znaleźli się także Islandczycy z viking / folkmetalowego Skálmöld, wykonująca sludge / doom metal amerykańska grupa Witching oraz Dvne - szkocki zespół z pogranicza progresywnego metalu i postmetalowego monumentalizmu.

Mystic Festival 2024 - co już wiemy?

Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. To dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).