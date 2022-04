W galaktyce The Spirit (nowa płyta "Of Clarity And Galactic Structures")

Zgodnie z zasadą nie zmieniania zwycięskiej drużyny, "Of Clarity And Galactic Structures", trzeci album niemieckich black / deathmetalowców, nagrano ponownie w studiu Woodshed, gdzie nad wszystkim (także miksem) czuwał V. Santura, producent, a zarazem gitarzysta Dark Fortress i Triptykon. To samo można powiedzieć o partiach bębnów, które po raz kolejny zarejestrowano w Iguana Studio pod okiem Christopha Brandesa.



Okładkę nowego longplaya The Spirit zaprojektował doskonale rozpoznawalny w świecie muzyki metalowej Eliran Kantor, mieszkający w Berlinie artysta z Izraela.



Następca albumu "Cosmic Terror" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 29 kwietnia w barwach niemieckiej AOP Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z właśnie wypuszczonym teledyskiem "Laniakea" The Spirit możecie się zapoznać poniżej:

Clip The Spirit Laniakea

Trzeci longplay The Spirit promuje również wideoklip do utworu "Celestial Fire", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Spirit Celestial Fire

Sprawdźcie także opublikowany w lutym numer tytułowy "Of Clarity And Galactic Structures":

Wideo The Spirit - Of Clarity and Galactic Structures (New Track 2022)

Oto program albumu "Of Clarity And Galactic Structures":



1. "Of Clarity And Galactic Structures"

2. "The Climax Of Dejection"

3. "Repression"

4. "Celestial Fire"

5. "Transition"

6. "Timbre Of Infinity"

7. "Arcane Wanderer"

8. "Laniakea".