Bletka to tak naprawdę Aleksandra Bletek . Jej muzyczne początki to debiutancki singel "Teraz wiem" , który pojawił się w lutym 2023 r. Cała Polska usłyszała o niej za sprawą współpracy z raperem Kizo . Utwór "Taxi" ( sprawdź! ) zdobył status potrójnie diamentowej płyty, a teledysk w ciągu roku zanotował ponad 115 mln odsłon.

Według raportu przygotowanego przez ZPAV (Związek Producentów Audio Video), wspomniana piosenka była największym przebojem całego 2023 r. w Polsce, w pokonanym polu zostawiając utwory takich gwiazd, jak m.in. Dawid Podsiadło, Miley Cyrus czy Smolasty i Doda. Co ciekawe, to właśnie Doda pierwotnie miała śpiewać w "Taxi", jednak ostatecznie nie zdecydowała się na przyjęcie zaproszenia od Kizo. Sięgnął wtedy po niemal nieznaną Bletkę i okazało się to strzałem w dziesiątkę.