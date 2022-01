W blasku Sanhedrin (nowa płyta "Lights On")

"Lights On" będzie pierwszą płytą Eriki Stoltz (wokal / bas), Jeremy'ego Sosville'a (gitara) i Nathana Honora (perkusja), czyli heavymetalowego tria Sanhedrin z nowojorskiego Brooklynu, w barwach nowego wydawcy - kalifornijskiej Metal Blade Records.

Nowy materiał Sanhedrin trafi do sprzedaży 4 marca. Wśród szykowanych edycji znajdziemy m.in. wersję CD oraz kilka odsłon winylowych.

"The Poisoner", poprzednia płyta Sanhedrin, miała swą premierę na początku 2019 roku nakładem włoskiej Cruz del Sur Music.

Trzeci album nowojorczyków pilotuje singel "Correction", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Sanhedrin - Correction (OFFICIAL)

Oto program longplaya "Lights On":

1. "Correction"

2. "Lights On"

3. "Lost At Sea"

4. "Change Takes Forever"

5. "Code Blue"

6. "Scythian Women"

7. "Hero's End"

8. "Death Is A Door".