Vyto Beleska pochodził z litewsko-amerykańskiej rodziny. Na co dzień zamieszkiwał w Chicago, a swoje płyty wydawał jako Vyto B. Muzyk zmarł w poniedziałek po długiej chorobie. Informację przekazał Philip Montoro z The Chicago Reader, który opublikował w mediach sylwetkę Vyto w 2019 roku:

"Urodzony w Chicago w 1952 roku, Vyto zaczął nagrywać w grudniu 1964 roku, kiedy jako 12-latek stworzył przyprawiający o dreszcze instrumentalny utwór elektroniczny 'Time (Part One)', który pojawił się na płycie 'First Chips'. Przez pięć dekad Vyto był zaangażowany w wiele różnych projektów muzycznych i trudno jest odkryć cały katalog jego dokonań. [jego ostatni nowy materiał ukazał się w latach 2010 - przyp. red.] Kolekcjonerzy płyt są w stanie udokumentować tylko kilka nagrań, co stanowi ułamek materiału, który Vyto podobno wydał. 'Opowiadał mi szalone rzeczy, których nigdy nie byłem w stanie potwierdzić' - mówi Steve Krakow, twórca Secret History of Chicago Music. 'Na przykład, że przeprowadził się na długi czas do Francji, wydał tam dziesiątki kaset i był tam popularny'. Krakow przedstawił sylwetkę Vyto w 2013 roku w swojej rubryce 'Reader', która jest jednym z niewielu opublikowanych artykułów [na temat Vyto B.], jakie udało się odnaleźć (wraz z wywiadem z 2014 roku dla 'It's Psychedelic Baby! Magazine'), w którym Vyto dzieli się swoją historią.

Według cytowanego artykuły, Vyto zachorował w 2016 roku. Najbardziej znany jest z wydanego w 1976 roku albumu "Tricentennial 2076", a na swoim koncie ma jeszcze współpracę m.in. Krzysztofem Klenczonem - wyprodukował jego jedyny amerykański album "Christopher". Napisał także teksty na wspomniany longplay.