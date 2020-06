Voracious Scourge: Pierwszy album gotowy

Deathmetalowy projekt Voracious Scourge z USA szykuje się do premiery debiutanckiej płyty.

Album "In Death" zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Jörga Ukena w niemieckim Soundlodge Recording. Autorem okładki jest pochodzący z Wenezueli artysta John Quevedo Janssens.

W tytułowym utworze z debiutu grupy z Luizjany usłyszymy dwóch gitarowych gigantów sceny metalowej, czyli Amerykanina Jamesa Murphy'ego (eks-Death, Obituary, Testament) i Szweda Andy'ego LaRocque'a (King Diamond).



To bynajmniej nie koniec znanych nazwisk biorących udział w działaniach formacji, której pomysłodawcą jest amerykański gitarzysta Jason McIntyre (także w Suture), skład Voracious Scourge uzupełniają bowiem nowojorski perkusista Mike Smith (eks-Suffocation), urodzony na Kubie basista Tony Choy (eks-Cynic, Atheist, Pestilence), gitarzysta Billy Richard oraz holenderski wokalista Adrie Kloosterwaard (na co dzień w szeregach Sinister).



Po krótkiej przygodzie ze słowacką Immortal Souls Productions (EP-ka "Our Demise" z 2018 r.), Voracious Scourge podpisali kontrakt z niemiecką Massacre Records, która premierę "In Death" wyznaczyła na 21 sierpnia (CD, winyl, cyfrowo).



Oto lista utworów albumu "In Death":



1. "Retribution Of The Damned"

2. "Heaven's Scorched"

3. "Defleshed Messiah"

4. "Voracious Scourge"

5. "Mental Enslavement"

6. "In Death"

7. "A Life Condemned"

8. "Harbinger Of Our Own Demise"

9. "Tank Tread Evisceration"

10. "Born Dead".