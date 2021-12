Voivod: Album "Synchro Anarchy" gotowy. Kiedy premiera?

Longplay "Synchro Anarchy" wyprodukował kanadyjski fachowiec Francis Perron w RadicArt Studio.

"Już przebieramy nogami, żeby zaprezentować wam nasze najnowsze, prawdziwie zespołowe dokonanie. Nowy album jest odzwierciedleniem niezliczonych godzin komponowania, nagrywania, miksowania itd. Zarówno zespół, jaki i Francis Perron z RadicArt Studio dali z siebie wszystko, by urzeczywistnić to w tych niecodziennych okolicznościach, to zaś skłoniło nas do zatytułowania płyty 'Synchro Anarchy'. Naszym zdaniem uzyskane brzmienie i muzyka to w stu procentach Voivod" - zapewnił Michel "Away" Langevin, perkusista kanadyjskiej grupy, a zarazem autor okładki "Synchro Anarchy".

Reklama

"Odnoszę wrażenie, że wtłoczyliśmy w brzmienie nieco więcej thrashowych pierwiastków i pewnego brudu. Jako że kompozycyjna złożoność towarzyszy mi od zawsze, o ten aspekt też się nie martwię. Brzmienie jest być może mniej wypolerowane i bardziej rockandrollowe" - o nowej płycie mówił wcześniej Daniel "Chewy" Mongrain, gitarzysta Voivod.

Nowy materiał podopiecznych niemieckiej Century Media Records ujrzy światło dzienne 11 lutego 2022 roku. Więcej szczegółów na temat szykowanych edycji oraz pierwszego singla i wideoklipu mamy poznać 10 grudnia.

"The Wake", poprzedni album Voivod, miał swą premierę w 2018 roku. Promujący go teledysk "Always Moving" możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Voivod Always Moving

Na płycie "Synchro Anarchy" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "Paranormalium"

2. "Synchro Anarchy"

3. "Planet Eaters"

4. "Mind Clock"

5. "Sleeves Off"

6. "Holographic Thinking"

7. "The World Today"

8. "Quest For Nothing"

9. "Memory Failure".