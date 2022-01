Vio-Lence: Sprawdź pierwszy nowy utwór od blisko trzech dekad

Utwór ten znajdzie się na "Let The World Burn", nowej EP-ce weteranów thrash metalu z San Francisco, których początki sięgają połowy lat 80.

Materiał na "Let The World Burn" zarejestrowano pod okiem Juana Urteagi w studiu Trident (Testament, Machine Head, Exodus). Miksem zajął się duński fachowiec Tue Madsen (The Haunted, Meshuggah), a masteringiem zdobywca nagrody Grammy Ted Jensen (Alice In Chains, Deftones, Pantera).

"Flesh From Bone", "Screaming Always", "Upon Their Cross", "Gato Negro", "Let the World Burn" - to pięć kompozycji, które usłyszymy na pierwszym od 29 lat, oryginalnym dokonaniu kalifornijskich muzyków z Bay Area.

Dodajmy, że w aktualnym składzie Vio-Lence figurują gitarzysta i założyciel zespołu Phil Demmel, który przez lata udzielał się również w Machine Head; wokalista Sean Killian; oryginalny perkusista Perry Strickland; a także Bobby Gustafson, niegdysiejszy gitarzysta Overkill, oraz pochodzący z Belgii basista Christian Olde Wolbers, były członek Fear Factory.

Przypomnijmy, że "Nothing To Gain", ostatnia duża płyta Vio-Lence, miała swą premierę w odległym roku 1993. EP-ka "Let The World Burn" trafi na rynek 4 marca nakładem Metal Blade Records.

Świeżego numeru "Flesh From Bone" Vio-Lence możecie posłuchać poniżej: