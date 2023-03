Vintersea z nowym singlem "At The Gloaming Void". Sprawdź teledysk

Opublikowana w połowie marca kompozycja "At The Gloaming Void" powstała w Falcon Recording Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Gabe Johnston. Miks w Atrium Audio wykonali Carson Slovak i Grant McFarland. Za mastering odpowiadał Troy Glessner (Spesctre Mastering), fachowiec współpracujący z m.in. Devinem Townsendem.

"At The Gloaming Void" to zapowiedź nowego longplaya Vintersea, którego premiera odbędzie się w maju nakładem M-Theory Audio z Las Vegas.

"Illuminated", poprzedni album Vintersea, w którym przy mikrofonie stoi charyzmatyczna, pochodząca z Malezji wokalistka Avienne Low, ujrzał światło dzienne w roku 2019.

Do nowego singla "At The Gloaming Void" Vintersea nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej: