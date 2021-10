Vince Neil (Motley Crue) miał wypadek na koncercie. W jakim jest stanie?

15 października Vince Neil grał koncert ze swoim zespołem na festiwalu Monsters On The Mountain w Tennessee. Podczas jednego utworu Neil podszedł zbyt blisko krawędzi sceny i spadł z niej.

Jak się okazało, upadek był poważny - wokalista połamał żebra. Po kilku minutach od zdarzenia do publiczności zwrócił się basista, Dana Strum. "Prawda jest taka, że Vince upadając złamał sobie żebra. Nie może oddychać i będzie mu udzielona pomoc medyczna" - przekazał.



Neil musiał trafić do szpitala. Do tej pory nie pojawiły się nowe informacje o jego stanie zdrowia.



Na początku czerwca sieć obiegło nagranie z Vince'em Neilem, który nie radził sobie na scenie podczas jednego z festiwali. Amerykańskie media donosiły, że wokalista kompletnie sobie nie radził, a całość podsumowało przedwczesne zejście ze sceny. W trakcie numeru "Girls Girls Girls" Neil powiedział do publiczności, że nie daje rady głosowo i musi zakończyć występ.



"Przepraszam was. Minęło sporo czasu odkąd graliśmy. Straciłem głos. Kochamy was i mamy nadzieję, że uda się następnym razem. Dzięki" - powiedział, a następnie zniknął za kulisami.