Vince Neil (Motley Crue) miał wypadek na koncercie. Nowe informacje o stanie zdrowia

15 października Vince Neil grał koncert ze swoim zespołem na festiwalu Monsters On The Mountain w Tennessee. Podczas jednego utworu Neil podszedł zbyt blisko krawędzi sceny i spadł z niej.

Jak się okazało, upadek był poważny - wokalista połamał żebra. Po kilku minutach od zdarzenia do publiczności zwrócił się basista, Dana Strum. "Prawda jest taka, że Vince upadając złamał sobie żebra. Nie może oddychać i będzie mu udzielona pomoc medyczna" - przekazał. Neil musiał trafić do szpitala.



Wideo