Viki Gabor była jedną z gwiazd koncertu "Tych lat nie odda nikt - 70 lat Telewizji", podczas którego przypomniano historię działalności TVP.

14-letnia wokalistka wystąpiła podczas wydarzenia dwukrotnie. Wykonała utwory "Superhero" oraz wielki przebój Marka Grechuty i Anawy "Dni, których nie znamy Gabor, która zaśpiewała piosenkę w charakterystycznym dla siebie stylu, wsparli też wszyscy uczestnicy biorący udział w koncercie.

Viki Gabor w Opolu. Widzowie komentują jej występ i wygląd

Jak często bywa z występami Viki Gabor, jej interpretacja uwielbianej przez Polaków piosenki wzbudziła sporo dyskusji. Pojawiły się głosy chwalące 14-latkę, ale i takie opinie, które krytykowały organizatorów za dobór piosenki dla młodej gwiazdy.

Pojawiły się też komentarze na temat wyglądu Viki Gabor oraz ponowne sugestie, że 14-latka powiększyła sobie usta.



Wokalistka w rozmowie z "Super Expressem" odpowiedziała na opinie o jej wyglądzie.



"Dla mnie to mega śmieszne. Dużo osób pisze, że powiększyłam usta. Dla mnie to jest bardzo śmieszne, bo nie wiem, który lekarz i którzy rodzice pozwoliliby. To są naturalne usta" - oznajmiła tabloidowi.