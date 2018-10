Vesna Leszczyńska na początku kariery. "Nie będę prawnikiem ani lekarzem"

14-letnia Vesna Leszczyńska stoi u progu kariery muzycznej. Młoda artystka swoją przyszłość chce związać przede wszystkim z muzyką i aktorstwem. Córka Alicji Borkowskiej i Roberta Leszczyńskiego zrobi karierę?

Vesna Leszczyńska i Alicja Borkowska w studiu "DDTVN"

Vesna Leszczyńska (17 grudnia skończy 15 lat) ukończyła szkołę muzyczną na kierunku wiolonczela. Jako mała dziewczynka bardzo chciała zostać wokalistką rockową, teraz śpiewa piosenki m.in. Alicii Keys. Do swoich muzycznych idoli zalicza także m.in. Charliego Putha, Lindsey Stirling i Yo-Yo Ma.

14 lipca młoda artystka wystąpiła na Letniej Scenie Muzycznej Hulakula w Warszawie. Od tego momentu o dziewczynie zrobiło się głośno w mediach. Nic dziwnego, Vesna jest córką zmarłego w 2015 roku dziennikarza muzycznego, aktywisty i jurora "Idola" Roberta Leszczyńskiego oraz aktorki i wokalistki Alicji Borkowskiej.

W rozmowie z Marcinem Mellerem i Magdą Mołek, 14-latka wprost przyznała, że nie ma zamiaru wykonywać stabilnego zawodu i marzy o pracy twórczej.



"Na pewno nie będę prawnikiem ani lekarzem. Myślę, że będę robiła to, co sprawia, że jestem szczęśliwa i nie zwracała zbyt dużej odwagi na zarobki" - tłumaczyła w studiu "Dzień Dobry TVN".



Vesna dodała też, że jest zdeterminowana i nie ma zamiaru rezygnować z marzeń. "Ciągle w to brnęłam i ciągle chciałam być w tym świecie" - mówiła.

Na razie dziewczyna śpiewa covery znanych utworów, ale już teraz myśli o własnym materiale. "Piszę już własne piosenki, ale na razie są niezadowalające. Z czasem, gdy będą lepsze, to je zaprezentuję" - zapowiedział.



Kiedy możemy usłyszeć pierwsze utwory Vesny? Według niej nie prędko, gdyż sama będzie chciała dopracować je w najdrobniejszych szczegółach.

Oprócz śpiewu Leszczyńska marzy o aktorstwie i uwielbia taniec (zdobywała wyróżnienia na turniejach tanecznych). "Chciałabym zostać aktorką musicalową. Myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie" - przekonywała.

Jak do kariery córki podchodzi Alicja Borkowska? "Nie mieszam się do jej wyborów artystycznych, bo to jest jej droga. Ma swoją wrażliwość, swoją muzykalność i swoje wybory" - wyjaśniła i dodała, że nie ma zamiaru odwodzić swojego dziecka od takiej ścieżki kariery.