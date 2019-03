Venom: Płyta "In Nomine Satanas" ze specjalnymi dodatkami na 40-lecie

31 maja do sprzedaży trafi specjalne wydawnictwo "In Nomine Satanas" legendarnej blackmetalowej grupy Venom.

Venom w 1981 r. /materiały prasowe

W związku z 40. rocznicą powstania grupy Venom ukaże się deluxe boxset "In Nomine Satanas".

Reklama

Wydawnictwo zawierać będzie oryginalne płyty: od debiutanckiej "Welcome To Hell" (1981), do "Eine Kleine Nachtmusik" - legendarnego występu grupy w Hammersmith Odeon z 1985 roku.

Wszystkie albumy są w wersji winylowej, płyty są kolorowane, a utwory zremasterowane z oryginalnych nagrań. Dodatkowo wydawnictwo zawiera okładki z wytłoczonymi na nich grafikami, plakatami i takimi dodatkami jak np. pierwsze wydania oraz 12-calową książeczkę z historią zespołu oraz wywiadami ze wszystkimi muzykami, której autorem jest Dom Lawson.

Dostępne będzie także "The Neat Anthology" - podwójny winyl z rozkładaną okładką zawierający 22 utwory oraz podwójne CD (43 utwory i książeczka).

Clip Venom Nightmare

Dla najbardziej oddanych fanów Venom stworzył dodatkowe wydawnictwo: "Sons Of Satan" - podwójny album zawierający niepublikowane dotąd wersje demo, cieszące się często mianem legendy wśród fanów którzy o nich słyszeli, lub mieli okazję poznać je dzięki bootlegom.

Wśród tych nagrań pojawi się także najwcześniejszy z nagranych występów zespołu - występ w ówczesnej sali prób zespołu w Westgate Road Church Hall w Newcastle na West End, z 1979 roku, kiedy wokalistą zespołu był Clive "Jesus Christ" Archer. Poza tym, wydawnictwo zawiera demo zespołu z 1980 roku, zarejestrowane w Impulse Studio i kolejne demo z tego samego roku oraz demo wersję "At War With Satan" z 1983 roku.

Clip Venom Witching Hour

Pierwsze dwie płyty "Welcome to Hell" (1981) i "Black Metal" (1982) uważane są za główną inspirację powstania takich gatunków jak thrash metal i wszystkich gatunków ekstremalnego metalu. Od nazwy drugiego albumu grupy, powstała nazwa gatunku black metal.

Klasyczny skład zespołu tworzyli Cronos (bas, wokal), Mantas (gitara) i Abaddon (perkusja).