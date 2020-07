Veil Of Secrets: Debiut jesienią

Nowo powstała grupa Veil Of Secrets z Norwegii przygotowała pierwszą płytę.

Veil Of Secrets szykuje debiut /Oficjalna strona zespołu

Album zatytułowany "Dead Poetry" trafi na rynek jesienią nakładem Crime Records (CD, winyl).

Wyjaśnijmy, że architektem klasycznie doommetalowego Veil Of Secrets jest Asgeir Mickelson, były perkusista Borknagar i uznany najemnik na tej pozycji w świecie muzyki metalowej (m.in. Ihsahn, Sarke, Testament, Vintersorg, Spiral Architect).



"Większość zna mnie jako perkusistę, ale zaczynałem od gitary. Kiedy przerzuciłem się na bębny, przez lata nie grałem na gitarze, więc gdy chwyciłem za nią ponownie w 2002 roku, zacząłem pisać doommetalowe riffy. Według mnie istnieją tylko dwa prawdziwie doommetalowe albumy, czyli klasyki Candlemass: 'Epicus Doomicus Metallicus' i 'Nighfall', i to ten styl był dla mnie punktem wyjścia, jeśli chodzi o komponowanie metalu w wolnym tempie - tzn. napędzanych gitarami utworów z melancholijnymi i posępnymi melodiami" - zaznacza Asgeir Mickelson.



W Veil Of Secrets u boku Asgeira (perkusja / gitara / bas) odnajdujemy Vibekę Stene, niegdysiejszą wokalistkę gothicmetalowej grupy Tristania z Norwegii, którą Mickelson zaangażował wcześniej do projektu God Of Atheists. W nagraniach wzięli też udział skrzypaczka Sareeta (Ram-Zet, eks-Asmegin) oraz wokalista Erlings Malm (Articulus, Endolith).



"Przez lata zbierałem riffy bez konkretnego planu, kiedy więc Vibeke wyraziła zainteresowanie tymi utworami, wykorzystanie ich jako podstawy dla nowego zespołu było logicznym posunięciem. Prócz Vibeke, która tchnęła w tę muzykę nowe życie, skrzypcowe melodie Sareety wyniosły te kompozycje na inny poziom. Nie jest to jednak symfoniczne granie, to wciąż czysty doom metal" - dodał były perkusista Borknagar.



"Dead Poetry" nagrano pod okiem Asgeira Mickelsona. Za miks odpowiada Børge Finstad ze studia Toproom. Materiał jest aktualnie poddawany masteringowi w Dub Studiu pod kierownictwem Endre Kirkesoli.



"Dead Poetry" Veil Of Secrets podczas procesu miksowania: