Vanir: Płyta "Sagas" zarejestrowana. Kiedy premiera?

"Sagas", szósty longplay formacji z Roskilde, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Rune Stiassny, gitarzysty Iron Fire i byłego muzyka Saturnus.

Autorem okładki nowej płyty Duńczyków jest Lars Bundvad, basista Vanir. Świeży materiał zespołu będzie mieć swą premierę 11 marca w barwach rodzimej Mighty Music (CD, na winylu, cyfrowo).

"Dødsfærd" to pierwszy singel z płyty "Sagas". Możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Dødsfærd

Oto lista utworów albumu "Sagas":

1. "Day Of Reckoning"

2. "Black Clad"

3. "See The Dragons Ride"

4. "Dødsfærd"

5. "Eindriði"

6. "Sessrúmnir"

7. "The Bounty Of Flesh And Bone"

8. "Æresstrid"

9. "Battle Of Middle-Earth"

10. "Andvari's Curse"

11. "Gods Of War"

12. "Visdomsmjøden".