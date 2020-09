Urszula Dudziak bała się, że jej postać będzie wycięta z filmu "Jak zostać gwiazdą"

Od dawna o tym marzyła i w końcu się udało. Popularna wokalistka Urszula Dudziak w wieku 67 lat zadebiutowała jako aktorka. Film "Jak zostać gwiazdą", w którym gra rolę jurorki w talent show, będzie mieć premierę 2 października. Pierwsza dama polskiego jazzu wyznała nam, że do końca zdjęć chodziła na plan z duszą na ramieniu. Bała się bowiem, że sceny z jej udziałem zostaną wycięte z filmu.

Rola w filmie, nawet niewielka, to było jej marzenie od lat.

"Zawsze na moich koncertach pytałam publiczność, czy na sali jest reżyser, bo ja koniecznie chciałam zagrać w jakimś filmie. Miałam nadzieję, że w końcu ktoś mnie odkryje" - śmieje się w rozmowie z PAP Life Urszula Dudziak.

"Zazdrościłam Michałowi Urbaniakowi [były mąż Dudziak - przyp. red.], że on zagrał w 'Moim rowerze' taką świetną rolę. Zachwycali się nim. Ja też tak chciałam. No i mam teraz spokój" - wyjaśnia wokalistka. I doczekała się. W końcu ktoś zadzwonił do jej menedżerki i zaproponował rolę. Dudziak jednak do końca nie wierzyła, że sceny, w których zagrała, znajdą się w filmie. Bała się, że reżyserująca go Anna Wieczur-Bluszcz wytnie je podczas montażu.

"Trochę się niepokoiłam, czy w ogóle do tego debiutu dojdzie. Kiedy byliśmy już na zaawansowanym etapie prac, zapytałam reżyserkę: 'Aniu, czy mnie wytniesz?' 'Dlaczego?' 'Dlatego, że nic mi nie mówisz. Widocznie bardzo źle gram'. Ona na to: 'Właśnie, że grasz bardzo dobrze, także nie muszę ci nic mówić'".

Dudziak obejrzała już ostateczną wersję "Jak zostać gwiazdą". "Nie czułam się zawstydzona, oglądając siebie. Uważam, że dobrze sobie poradziłam z zadaniem, które otrzymałam" - stwierdza. Co ciekawe, jak przyznaje, bardziej woli siebie oglądać, niż słuchać swoich piosenek.

W wyreżyserowanym przez Annę Wieczur-Bluszcz komediodramacie "Jak zostać gwiazdą" Dudziak zagrała jurorkę programu "Music Race", w którym poszukiwane są nowe talenty muzyczne. W panelu jurorskim zasiadają również piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny) i królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska). Motorem fabuły jest pojawienie się w show zbuntowanej, a jednocześnie utalentowanej nastolatki "Ostrej" (Katarzyna Sawczuk).

Dodajmy, że obecnie Dudziak jest trenerką w programie "The Voice of Poland".

Anna Wieczur-Bluszcz, autorka filmu "Być jak Kazimierz Deyna" z 2012 roku, ma zająć się także reżyserią filmu "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Autorem zdjęć do "Jak zostać gwiazdą" jest Witold Płóciennik, operator pracujący przy takich produkcjach jak "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Carte Blanche" czy "Jak pies z kotem". W filmie zobaczymy również Krzysztofa Ibisza, Wojciecha Solarza, Barbarę Wypych i Adriana Majewskiego.