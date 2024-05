Unikają wspólnych wywiadów. To tajemnicza para w show-biznesie

Dominika i Maciej wzięli ślub cywilny w 2017 roku w Pałacu Chojnata, otoczeni rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Ceremonia zgromadziła 80 gości, w tym znane postacie polskiej sceny muzycznej. Para zdecydowała, że postawią na prywatność, nie zapraszając paparazzi. Wesele miało miejsce między Łodzią a Warszawą i jak wspomina Dominika, nie brakowało ludowych tańców i zabawy do białego rana.

"Na przyjęciu nie graliśmy my, tylko zaprzyjaźniona z nami kapela góralska. My za to szaleliśmy po północy. Z racji tego, że lubimy klimaty ludowe, poleczki czy walczyki, to po godz. 24:00 było śmiesznie. Bawiliśmy się do białego rana" — wspominała Dominika w programie "Dzień dobry TVN".



Dominika Gawęda

Dominika na tę okazję wybrała dwie suknie ślubne zaprojektowane przez Violę Piekut, z których jedna była uszyta z hiszpańskiej koronki i jedwabnego tiulu. Pierwszy taniec pary był starannie przygotowany przez choreografkę Karolinę "Gazeli" Kowalską, współpracującą z Blue Cafe.

Para zdecydowała się na ślub cywilny. Nie uszło to uwadze dziennikarzy, którzy dopytywali o ceremonię w kościele.



"Wszystko jest możliwe. Nawet jeśli taki kościelny ślub miałby się odbyć, to zdecydowanie gdzieś za granicą. Albo byłyby to Włochy, albo Hiszpania, może Toskania, a może moje ulubione miejsce, czyli Malediwy" — mówiła Gawęda w jednym z wywiadów.

Choć Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik są postaciami znanymi w show-biznesie, to unikają wspólnych wywiadów i nie pojawiają się razem na okładkach magazynów. Dominika i Maciej utrzymywali swój związek w tajemnicy przez długi czas, aż do oficjalnych oświadczyn.



Grupa Blue Cafe świętowała swoje 20-lecie