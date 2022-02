Undeath po nagraniach albumu "It's Time... To Rise From The Grave". Kiedy premiera?

Nowy album gore / deathmetalowego Undeath, podobnie jak debiut "Lesions Of A Different Kind" z 2020 roku, wyprodukował (w tym miks) Scoops Dardaris w filadelfijskim studiu Headroom. Masteringiem drugiego longplaya muzyków z Rochester w stanie Nowy Jork zajął się Arthur Rizk (m.in. Creeping Death, Enforced). Autorem okładki, zgodnie z tradycją, jest Matt Browning, bębniarz Undeath.



Warto dodać, że materiał powstał z udziałem dwóch nowych członków zespołu: basisty Tommy'ego Walla i gitarzysty Jareda Welcha, który dołączyli do składu w roku 2020.



Reklama

Płyta "It's Time... To Rise From The Grave" ujrzy światło dzienne 22 kwietnia w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).



Świeży album Amerykanów promują teledyski do wypuszczonego w styczniu utworu "Rise From The Grave" i opublikowanego kilka dni temu numeru "Head Splattered In Seven Ways". Wideoklip do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej:

Wideo UNDEATH - HEAD SPLATTERED IN SEVEN WAYS (OFFICIAL VIDEO)

Oto program albumu "It's Time... To Rise From The Grave":



1. "Fiend For Corpses"

2. "Defiled Again"

3. "Rise From The Grave"

4. "Necrobionics"

5. "Enhancing The Dead"

6. "The Funeral Within"

7. "Head Splattered In Seven Ways"

8. "Human Chandelier"

9. "Bone Wrought"

10. "Trampled Headstones".