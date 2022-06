Unbounded Terror: Szczegóły albumu "Echoes Of Despair"

"Echoes Of Despair", trzeci album kwartetu z Majorki i jednego z najstarszych przedstawicieli hiszpańskiej sceny deathmetalowej, wyda Xtreem Music. Madrycka wytwórnia szykuje wersję CD, edycję winylową, kasetę odraz odsłonę cyfrową. Materiał trafi do sprzedaży 6 września.

Okładkę nowej płyty Unbounded Terror zaprojektował ukraiński artysta Andriy Tkalenko alias Daemorph, który w związku z barbarzyńską inwazją Rosji na Ukrainę mieszka obecnie w Turcji.



Dodajmy, że powstały na początku lat 90. Unbounded Terror wznowił działalność w 2019 roku, by rok później przypomnieć o sobie powrotnym albumem "Faith In Chaos".

"Hypocrite Ignored", pierwszy singel z trzeciej płyty Unbounded Terror, możecie sprawdzić poniżej:

Wideo UNBOUNDED TERROR - Hypocrite Ignored [2022]

Oto program albumu "Echoes Of Despair":



1. "Organic Waste"

2. "Rotting Myself"

3. "Echoes Of Despair"

4. "Liars' Punisher"

5. "Hypocrite Ignored"

6. "They Are Not (What They Claim To Be)"

7. "Desolation Inside Of Me"

8. "Falling Into The Void"

9. "Devil's Church"

10. "Hungry For Your Hate"

11. "Something's Rotten In Humanity".