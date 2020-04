Umbra Vitae przed premierą debiutu "Shadow Of Life"

Formacja Umbra Vitae z USA odlicza dni do premiery pierwszej płyty.

Znany z Converge Jacob Bannon jest wokalistą Umbra Vitae /Gonzales Photo/Peter Troest/PYMCA/Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Album "Shadow Of Life" to dzieło pięciu muzyków, których nazwiska nie powinny być obce fanom ekstremalnych dźwięków, są nimi bowiem Jacob Bannon, frontman kultowego Converge, gitarzyści Sean Martin (eks-Hatebreed) i Mike McKenzie (The Red Chord), basista Greg Weeks (The Red Chord) oraz perkusista Jon Rice (eks-Job For A Cowboy).



Reklama

Nagrania i miks odbyły się pod okiem Kurta Ballou, gitarzysty Converge i cenionego producenta, w jego studiu GodCity. Ścieżki gitar i basu zarejestrowano w studiu The Black Coast, gdzie wszystkim zajął się McKenzie.



"Uwielbiam Converge, który od dziecka jest fundamentem mojego istnienia, i któremu poświęciłem pond połowię życia. Converge nie jest jednak zespołem metalowym, aczkolwiek ma pewne metalowej skłonności i brzmi wyjątkowo agresywnie. Umbra Vitae to z kolei twór, w którym najbardziej zbliżyłem się do korzeni bardziej tradycyjnego death metalu, przynajmniej pod względem szybkości, surowości i ciężaru" - powiedział Jacob Bannon.



Okładkę debiutu Umbra Vitae przygotował polski artysta Janusz Jurek.



Longplay "Shadow Of Life" trafi do sprzedaży (winyl / CD / kaseta) 1 maja pod skrzydłami należącej do Bannona wytwórni Deathwish Inc.



Debiutancką płytę Umbra Vitae promuje singel "Mantra Of Madness", do którego nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo Umbra Vitae "Mantra Of Madness" (Official Video)

Wcześniej grupa opublikowała utwór "Return To Zero", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Umbra Vitae "Return To Zero"

Oto lista kompozycji albumu "Shadow Of Life":

1. "Decadence Dissolves"

2. "Ethereal Emptiness"

3. "Atheist Aesthetic"

4. "Mantra Of Madness"

5. "Fear Is A Fossil"

6. "Polluted Paradise"

7. "Intimate Inferno"

8. "Return To Zero"

9. "Blood Blossom"

10. "Shadow Of Life".