Ultra-Violence przed premierą płyty “Operation Misdirection”

Już w piątek (27 lipca) Włosi z thrashowego Ultra-Violence oddadzą w ręce fanów trzeci longplay.

Nową płytę podopiecznych Candlelight Records / Spinefarm Records nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi pod kierownictwem producenta Simone Mularoniego w studiu Domination w San Marino.

"Wyszliśmy poza granice thrash metalu i wzbogaciliśmy brzmienie o nowe pierwiastki" - o nowym albumie powiedział Loris Castiglia, grający na gitarze wokalista kwartetu z Turynu.

Trzecią płytę Włochów promuje singel "Cadaver Decomposition Island".

"To mój ulubiony numer z tego albumu. To utwór o wspaniałości natury i niekończącym się cyklu życia, śmierci i odrodzenia. Jest to zarazem ostania kompozycja, którą napisaliśmy na tę płytę, więc po tym względem doskonale pokazuje miejsce, w jakim znajduje się dziś Ultra-Violence" - dodał frontman Ultra-Violence.

Poza autorskimi utworami, na następcy albumu "Deflect The Flow" (2015 r.) znalazła się także przeróbka słynnego "Money For Nothing" Dire Straits.

Okładkę zaprojektował ceniony amerykański artysta grafik Ed Repka.

Teledysk do singlowego "Cadaver Decomposition Island" Ultra-Violence możecie sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Operation Misdirection":

1. "Cadaver Decomposition Island"

2. "Welcome To The Freakshow"

3. "My Fragmented Self"

4. "The Acrobat"

5. "Nomophobia"

6. "Money For Nothing".

7. "The Stain On My Soul Remains""8. “Shining Perpetuity".