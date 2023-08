Ulewa opóźniła koncert Beyonce. Zapłaciła fortunę, by widzowie mogli wrócić do domu

Fani Beyonce mają powód, by lubić ją jeszcze bardziej. A to dlatego, że gwiazda muzyki pop zapłaciła 100 tys. dolarów waszyngtońskiemu metru, by działało o godzinę dłużej. Gwiazda zdecydowała się na ten gest dlatego, że jej koncert w Waszyngtonie opóźnił się z powodu ulewy, więc jego uczestnicy mieliby utrudniony powrót do domów.

Beyonce podczas trasy "Renaissance" / Kevin Mazur / Contributor /Getty Images