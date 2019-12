Ula Kowalska życzy "Wesołych świąt": 14-letnia gwiazda TikToka szykuje debiut

Do sieci trafiła świąteczna piosenka "Wesołych świąt" Uli Kowalskiej, 14-letniej laureatki "Małych gigantów" i finalistki Eurowizji Junior 2017.

Ula Kowalska prezentuje świąteczną piosenkę /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Ula Kowalska znalazła się w gronie finalistów polskich preselekcji do Eurowizji Junior 2017.



Reklama

Szersza publiczność miała okazję poznać nastolatkę w trzeciej edycji programu "Mali giganci". Razem z drużyną Pogodnych dowodzoną przez Omenę Mensah wygrała show TVN.

14-letnia obecnie Ula zdobyła też popularność w serwisie TikTok, gdzie śledzi ją ponad 500 tys. osób.

Autorem piosenki "Wesołych świąt" jest Juliusz Kamil, wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor i tekściarz, mający na koncie występy w telewizyjnych programach "The Voice of Poland", "Szansa na sukces" i "Must Be The Music". Współpracował z m.in. Marylą Rodowicz, Michałem Wiśniewskim, jest współautorem przebojów Roksany Węgiel, Marcina Sójki, Zuzy Jabłońskiej i Natalii Zastępy.

Wideo Ula Kowalska - Wesołych Świąt

"Magia świąt nie kryje się w rzeczach niedostępnych - wręcz przeciwnie - otacza nas z każdej ze stron. Możemy ją znaleźć w śniegu na dachach, w lampkach oświetlających ulice, czy po prostu w byciu razem z najbliższymi" - mówi Ula Kowalska.

Obecnie nastolatka pracuje już nad debiutancką płytą, która spodziewana jest w 2020 r.