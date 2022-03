Ukraiński Necrom przed premierą albumu "All Paths Are Left Here..."

"All Paths Are Left Here...", debiutancki album kwartetu ze zbrodniczo ostrzeliwanego obecnie przez Rosjan Charkowa, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Priority pod okiem niejakiego Grega. Okładkę zaprojektował rosyjski artysta Alexander Tartsus.

Dodajmy, że Necrom tworzą weterani ukraińskiej sceny metalowej: gitarzysta Visions At Radiant Galactic Gates Of Torturous Harmonies, czyli Knjaz Varggoth, frontman osławionego Nokturnal Mortum; gitarzysta Apocalyptic Riders' Trumpets Hailing Undead Resurrection vel Arthur Meburnutov z formacji Mutanter; grający na basie wokalista Andrii Verovkin alias Ancient Starlit Tombs And Raging Ghoulish Hordes, znany także jako Astargh z Elderblood; oraz kryjący się pod pseudonimem Leviathan's Eternal Vessel perkusista Lev Kurgansky.

Pierwszy duży album Necrom będzie mieć swą premierę w piątek, 25 marca, nakładem wielce zasłużonej dla metalowego undergroundu Osmose Productions z Francji. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), cyfrowo oraz w limitowanej edycji kasetowej.

Masywny, a zarazem żywiołowy death metal Necrom polecamy uwadze fanów zamiłowanych w oldskulowych dźwiękach spod znaku m.in. wczesnego Entombed, Carnage i Asphyx.

Całość materiału z "All Paths Are Left Here..." Necrom do sprawdzenia poniżej:

Wideo NECROM All Paths Are Left Here (full album)

Na płycie "All Paths Are Left Here..." usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Dagon"

2. "Fathers Will Feast"

3. "Food For Worms"

4. "The City The Old Ones Built"

5. "The Oldest Horror"

6. "Walls Have Hands"

7. "The Light Has Never Been Here"

8. "Templars Are Coming"

9. "Tomahawk Of Bone"

10. "The Woods Of Weird West".