Ujawniono przyczynę śmierci Zombie Boya. Jak zginął Rick Genest?

Według raportu koronera Zombie Boy, model znany z teledysku Lady Gagi, muzyk oraz aktor, zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Przypomnijmy, że celebryta zginął po upadku z balkonu w wieku 32 lat.

Zombie Boy miał 32 lata. Ujawniono jego przyczynę śmierci /George Pimentel /Getty Images

Zombie Boy, czyli tak naprawdę Rick Genest, został znaleziony martwy w Montrealu w środę 1 sierpnia. Wiadomość do sieci podał serwis TMZ.com. Tragiczne wieści potwierdziła m.in. Lady Gaga.

Reklama

Według pierwotnych ustaleń policji, śmierć Zombie Boya była uznawana za samobójstwo. Oficjalną datą śmierci artysty jest natomiast nie 1 a 2 sierpnia.

Model miał spaść z balkonu znajdującego się na trzecim piętrze budynku. Bliscy od początku twierdzili, że śmierć artysty była nieszczęśliwym wypadkiem.

"Balkon, z którego wypadł, był bardzo niebezpieczny. Trzy tygodnie temu byłem z nim na tym balkonie i paliliśmy tam papierosa" - powiedział magazynowi "People" Karim Leduc, menedżer modela.

Wideo Lady Gaga przeprasza za przedwczesne określenie śmierci Zombie Boya samobójstwem (Cover Video/x-news)

Ponad rok po śmierci Zombie Boya, koroner opublikował szczegółowy raport dotyczący tragicznego zdarzenia. Według niego model i aktor zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku.



Z dokumentu wynika, że ciało Genesta znalazł przypadkowy przechodzień. We krwi celebryty wykryto wysokie stężenie marihuany i alkoholu. Według przesłuchanych świadków Zombie Boy miał również nawyk siadania na barierkach, kiedy palił.

"Biorąc pod uwagę jego przyzwyczajenia oraz poziom alkoholu we krwi, dopuszczalne jest twierdzenie, że pan Genest uległ nieszczęśliwemu wypadkowi" - czytamy w raporcie przygotowanym przez Mélissę Gagnon.

Dodatkowo w dokumentach u tragicznie zmarłego wykluczono objawy psychozy i poważniejszych chorób psychicznych.



Zdjęcie Zombie Boy i Honorata Skarbek / Andras Szilagyi / MWMedia

Kim Był Zombie Boy?

Zombie Boy w wieku 15 lat przeszedł operację usunięcia guza mózgu. Od 16. roku życia Genest zaczął tatuować swoje ciało. W ciągu kilku lat ponad 80 procent jego ciała zostało zakryte tatuażami.

Model został odkryty dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych przez Nicolę Formichettiego i projektanta Thierry’ego Muglera, który zaprosił go na swoje pokazy mody. W 2011 roku Zombie Boy zdobył światową sławę dzięki występowi w teledysku Gagi "Born This Way".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lady Gaga Born This Way

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Born This Way" w serwisie Teksciory.pl!

W kolejnych miesiącach Genest został zaproszony do współpracy przez prestiżowe magazyny - pojawił się w m.in. w japońskim "Vogue", "Vanity Fair" oraz "GQ". Ponadto Zombie Boy ze względu na swój charakterystyczny i kontrowersyjny wizerunek zaczął otrzymywać propozycje reklamowe.

W 2012 roku do współpracy Zombie Boya zaprosiła Honorata Skarbek. Gwiazdor wystąpił w jej teledysku "Sabotaż". W tym samym roku Jay-Z podpisał kontrakt z modelem na promowanie ubrań firmy Roc-A-Wear.

Ponadto Zombie Boy był także aktorem oraz zajmował się tworzeniem muzyki ( sprawdź! ). Kanadyjczyk wystąpił w filmie "47 roninów" u boku Keanu Reevesa.

Na polu muzycznym Zombie Boy w 2013 roku rozpoczął współpracę z KAV, czego efektem był singel "Dirty Rejects". Dwa lata później Genest stworzył duet z byłym gitarzystą grupy Rob Zombie Riggsem i pracował nad debiutanckim albumem. Do sieci trafił ich singel "Zombie Boy Medley 666".