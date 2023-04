Ujawniono kulisy wygranej Viki Gabor na Eurowizji Junior. "Miałem z nią problem na początku"

"Viki Gabor: Mój świat" to 8-odcinkowa dokumentalna seria TVP VOD opowiadająca o pewnej zwyczajnej, choć niezwykłej 15-latce, która dzięki pasji i talentowi z nieśmiałej, zamkniętej w sobie dziewczynki przeobraziła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia.

Clip Viki Gabor 15 lat

Kamera towarzyszyła Viki Gabor podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także wtedy, gdy nastolatka schodzi ze sceny i... zalicza sprawdzian z matematyki. Twórcy dokumentu rozmawiają z jej rodziną, managementem i ważnymi postaciami polskiego przemysłu muzycznego. Przyglądają się Viki z wielu perspektyw - oczami przyjaciół, współpracowników, tzw. "Gaborków", czyli społeczności oddanych fanów artystki, a także z perspektywy samej Wiktorii.

Reklama

"Miałem z Viki Gabor problem na początku"

Poniżej możecie zobaczyć fragment najnowszego odcinka, w którym Konrad Smuga, reżyser zwycięskiego występu Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019 , wspomina współpracę z Wiktorią. Okazuje się, że ich relacje początkowo nie należały do najłatwiejszych.

"Ja miałam z Viki problem na początku, bo wydawała mi się bardzo nieskupiona na tym, co robi. Wydawało mi się, że ona jest w innym świecie. Ale jak ją lepiej poznałem, to zobaczyłam, że ona potrafi mieć wielowątkowe myślenie - jest po prostu inteligentna" - opowiada Konrad Smuga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miałem z Viki problem na początku". Fragment serialu "Viki Gabor. Mój świat" TVP

Reżyser zdradził, że występ, który ostatecznie zapewnił Viki Gabor zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, początkowo potkał się ze sceptycznym odbiorem ze strony współpracowników.

"Mieliśmy taką ciekawą sytuację, że nikomu z ekipy nie podobał się ten występ na początku. Chodzili za mną i prosili, żebym go zmienił, że jest zbyt monochromatyczny, zbyt zimny. A ja zapytałem Wiki, czy jej się podoba. Ona powiedziała: 'Mnie się podoba', a ja: 'No to zostawiamy'" - ujawnia.

W Gliwicach Viki Gabor z piosenką "Superhero" zdobyła 278 punktów, powtarzając sukces Roxie Węgiel z 2018 roku.

Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski

Przypomnijmy, że laureatka "The Voice Kids" i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 w połowie ub.r. wypuściła swoją drugą płytę "ID". Przed premierą albumu wokalistka zaprezentowała single single "Napad na serce" (posłuchaj!), "Moonlight", "Toxic Love" (zobacz!) i "Barbie".

"Ten album to podsumowanie oraz zapis tego kim jestem, co czuję, czym się inspiruję i o czym myślę mając 15 lat" - opowiadała Viki.