U2 na czele listy "Forbesa": Kto zarobił najwięcej w 2018 r.?

Muzycy irlandzkiej grupy U2 znaleźli się na pierwszej pozycji listy zarobków według magazynu "Forbes" za 2018 rok. Kolejne miejsca w zestawieniu zajął zespół Coldplay i Ed Sheeran. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamyka raper Diddy, ubiegłoroczny lider notowania.

Bono (U2) w akcji /Jason Kempin /Getty Images

Magiczny próg 100 milionów dolarów przekroczył irlandzki zespół U2 - 118 mln, formacja Coldplay - 115.5 mln, Ed Sheeran - 110 mln oraz Bruno Mars - 100 mln.

Katy Perry i Taylor Swift to dwie kobiety, które znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Perry z kwotą 83 mln, a Swift - 80 mln.

W pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających gwiazd w 2018 roku znaleźli się jeszcze raper Jay-Z (76.5 mln), grupa Guns N' Roses (71 mln), były lider Pink Floyd Roger Waters (68 mln) oraz wspomniany już raper Diddy (64 mln).

Drugą dziesiątkę najlepiej zarabiających gwiazd estrady otwiera Beyonce (60 mln), przed Kendrickiem Lamarem (58 mln), The Weeknd (57 mln), formacją The Eagles (56 mln), kultową Depeche Mode (53 mln), wybierającą się na koncerty do Polski Pink, która ex aequo z Lukiem Bryanem (52 mln), posiadającym bazę oddanych fanów Jimmym Buffettem (51 mln), Lady Gagą (50 mln) i zamykającym drugą dwudziestkę DJ-em Calvinem Harrisem (48 mln).

Na pozycji 21. znalazł się Paul McCartney, który zarobił w 2018 roku 47,5 mln dolarów. Goszczący 3 grudnia w Krakowie Beatles wyprzedził takie tuzy, jak Jennifer Lopez (47 mln), Elton John (46 mln), Metallica (46 mln), czy The Rolling Stones (39 mln).



Przypomnijmy, że w kończącym się roku z tej listy mogliśmy oglądać na żywo m.in. Coldplay, Eda Sheerana, Bruna Marsa, Beyonce i Jaya-Z, Guns N' Roses, Rogera Watersa, Depeche Mode, Metallikę i The Rolling Stones.

