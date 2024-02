Materiał przygotowany na "Battle Ballads" wzbogacono orkiestralnymi samplami (skrzypiec, altówek, wiolonczel, instrumentów dętych drewnianych i waltorni), dopasowaniem których zajął się zaprzyjaźniony z zespołem, mieszkający w Anglii Lars Winther. Ostateczny kształt brzmieniu całości nadał uznany duński producent Jacob Hansen. Okładkę zaprojektował - od lat współpracujący z Týr - węgierski artysta Gyula Havancsak.

Wbrew tytułowi, utwory zawarte na "Battle Ballads" nie mają nic wspólnego z ckliwymi balladami z lat 80. XX wieku.



Reklama

"Ballada ma dwa znaczenia. Wielu ludzi utożsamia ballady z hair metalem, my z kolei postrzegamy je w kontekście średniowiecznym. Poza paroma lżejszymi partiami, które znalazły się na tym albumie, mamy tu do czynienia przede wszystkim z heavy metalem o pewnych folkowych i klasycznych wpływach. Nie wiem, jak dokładnie ktoś mógłby to nazwać - power metal, viking metal, folk metal. Wszystkie te style pasują do tego, co robimy, tyle że wydają się potężniejsze niczym rozległe krajobrazy" - tłumacz Heri Joensen, grający na gitarze wokalista Týr.

Týr na wojennej ścieżce. Co już wiemy o nowej płycie?

Na pierwszy singel promujący następcę albumu "Hel" (2019 r.) wybrano utwór "Axes".

"'Axes' rozpoczynają dźwięki bitewnego rogu, za którymi podąża żwawy melodyjny i symfoniczny riff wprowadzający do głównego motywu utworu. Towarzyszy temu tekst jak z 'Gry o tron' o chwale i chwalebnej walce wręcz na polu bitwy z czasów wikingów, opowiedziany z perspektywy pierwszej osoby. Zwrotka jest wolna i ciężka z mocnym, acz dramatycznym i melodyjnym wokalem. W rozpędzonym refrenie znajdziemy chóralny śpiew lawirujący pomiędzy złożonym i brutalnie prostym frazowaniem. To krótka i ofensywna metalowa pieśń oparta na pojedynczym pomyśle melodycznym" - precyzuje Joensen, główny twórca muzyki w szeregach farerskiej formacji.

Nowe dokonanie podopiecznych Metal Blade Records trafi do sprzedaży 12 kwietnia (CD, na winylu, cyfrowo).



Nakręcony do singla "Axes", pełen bitewnego zgiełku teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Tyr Axes

Týr - szczegóły albumu "Battle Ballads" (tracklista):

1. "Hammered"

2. "Unwandered Ways"

3. "Dragons Never Die"

4. "Row"

5. "Torkils Døtur"

6. "Vælkomnir Føroyingar"

7. "Hangman"

8. "Axes"

9. "Battle Ballad"

10. "Causa Latronum Normannorum".